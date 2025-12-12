Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Тандыр нан пісірілетін орында төрт адам зардап шекті

Бүгiн, 00:42
117
Бөлісу:
pexels.com
Фото: pexels.com

Астана қаласы, Алматы ауданы, М.Жұмабаев көшесінде екі қабатты ғимаратқа жапсарлас салынған бір қабатты тандырханада өрт шықты, деп хабарлайды BAQ.KZ.

ТЖД бөлімшелері келгенге дейін тұрмыстық газ баллонының газ-ауа қоспасының жарылысы орын алып, нәтижесінде ғимарат жартылай қираған.

Құтқарушылар негізгі ғимаратқа өрттің таралуына жол бермей, жедел түрде 5 газ баллонын шығарды. Өрт сөндірушілердің үйлесімді және жылдам әрекеттерінің арқасында өрт толығымен сөндірілді.

Күйік алған 4 қызметкер ауруханаға жеткізілді. Зардап шеккендердің жағдайы анықталуда, – деді Астана қаласы ТЖД ӨСКҚ жедел кезекшісінің орынбасары Әділхан Болатов.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Мемлекет басшысы Түрікменстан Президентімен кездесу өткізді
Келесі жаңалық
Елде әлеуметтік мәні бар аурулар тізімі жаңартылады
Өзгелердің жаңалығы