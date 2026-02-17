Такаитидің сайлаудағы жеңісі: Қытай Жапонияға қысымды күшейте ме?
Жапония-Қытай қарым-қатынасы Азиядағы қауіпсіздік, экономика және дипломатия салаларында ірі рөл атқарады.
Жапония премьер-министрі Санае Такаити соңғы сайлауда сенімді жеңіске жетті. Сарапшылар бұл оған Қытайға қарсы саясатты күшейту үшін қажетті саяси капитал беретінін атап өтті. Ал Қытай болса, Такаитидің ұстанымына қарсы түрлі қысым шараларын қолдануды бастады, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
Қысымның ішінде әскери әрекеттер (дрондар, әскери кемелер, ұшақтардың радарға “ілінуі”), экономикалық шектеулер (сирек жер элементтері мен технологиялық өнімдерді экспорттауға тыйым), туристік шектеулер, мәдени іс-шараларды тоқтату және Жапонияға қарсы пропагандалық әрекеттер бар. Осы шаралар Жапония экономикасына қысым көрсету мақсатында жасалып отыр.
Сонымен қатар, Такаити АҚШ-пен байланысын нығайтып, қорғаныс бюджетін ЖІӨ-нің 2%-ына дейін арттыру, негізгі қауіпсіздік стратегияларын қайта қарау және экономикалық ынталандыру бағдарламаларын іске асыруға уәде берді. Сарапшылардың пікірінше, бұл жағдай екі ел арасындағы шиеленістің ұзаққа созылуына әкелуі мүмкін, өйткені Қытай Такаитиді күшті көшбасшы деп таниды және қысымды шамадан тыс күшейтпеуі мүмкін.
Оқиға халықаралық саясат контексінде маңызды: Жапония-Қытай қарым-қатынасы Азиядағы қауіпсіздік, экономика және дипломатия салаларында ірі рөл атқарады.
