Табиғи газды ең көп тұтынатын елдер: Әлемдік сұраныстың көшбасшылары кімдер?
Газды ең көп тұтынатын елдер белгілі болды.
Әлемдік табиғи газ нарығы ең ауқымды және сонымен бірге құрылымы жағынан ең біркелкі емес нарықтардың бірі болып қала береді. Тұтынудың негізгі көлемі жаһандық сұранысты қалыптастырып отырған бірнеше ірі экономикаға шоғырланған.
Energy Analytics деректері бойынша, 2024 жылы әлемде табиғи газды тұтыну көлемі 4 176 млрд текше метрге жетті. Бұл ретте бұл көлемнің басым бөлігі шектеулі ғана елдердің үлесіне тиіп отыр.
Газды ең көп тұтынатындар кімдер?
Тұтыну көлемі бойынша АҚШ көш бастап тұр – 937 млрд текше метр. Бұл бүкіл әлемдік сұраныстың ширек бөлігіне жуығы.
Рейтингтегі келесі елдердің тізімі:
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АҚШ – 937 млрд м³
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Ресей – 500 млрд м³
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Қытай – 418 млрд м³
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Иран – 260 млрд м³
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Канада – 139 млрд м³
Сондай-ақ ең ірі он тұтынушының қатарына Сауд Арабиясы, Жапония, Германия, БАӘ және Үндістан кіреді.
Сұраныс неліктен біркелкі бөлінбеген?
Газ тұтыну құрылымы өнеркәсіптік даму деңгейіне, энергетикаға және климатқа қатты тәуелді.
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Солтүстік Америкада негізгі рөлді газды энергетика мен өнеркәсіпте кеңінен қолданатын АҚШ пен Канада атқарады.
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Еуропа мен Еуразияда негізгі тұтынушы ретінде Ресей қалып отыр.
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Азияда қарқынды өсіп келе жатқан сұранысты Қытай, Үндістан және Жапония қалыптастыруда.
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Таяу Шығыста тұтынудың айтарлықтай көлемі Иран, Сауд Арабиясы және БАӘ үлесіне тиесілі.
Өңірлік көшбасшылар
Әлемнің ең ірі экономикаларынан бөлек, өңірлік нарықтар да маңызды рөл атқарады.
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Оңтүстік және Орталық Америкада газды ең көп тұтынатын ел – Бразилия.
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Африкада көшбасшы позицияны Мысыр иеленіп отыр.
Әлемдік сұраныстың негізгі үлесін бірнеше ғана ел қалыптастырғанына қарамастан, газ нарығы жаһандық деңгейде көптеген өңірлік ойыншыларға тәуелді болып қала береді. Саланың даму динамикасы мен болашағын негізінен дәл осы елдер айқындайды.
Еске салайық, бұған дейін америкалық Air Products компаниясы Қазақстанның газ химиясына қызығушылық танытқаны хабарланды.
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