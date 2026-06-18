Америкалық Air Products компаниясы Қазақстанның газ химиясына қызығушылық танытты
Құрама Штаттар – Қазақстанның ірі экономикалық серіктестерінің бірі.
Президент Air Products бас атқарушы директоры Эдуардо Менезеспен кездесу өткізді.
Табиғи газ өңдеу және өнеркәсіптік газ өндірісіне маманданған америкалық компания жетекшісімен кездесу барысында аталған саладағы ынтымақтастықты дамыту перспективасы қаралды.
Мемлекет басшысының айтуынша, Құрама Штаттар – Қазақстанның ірі экономикалық серіктестерінің бірі және еліміз өзара тиімді байланысты кеңейтуге мүдделі.
Эдуардо Менезес компанияның Қазақстан экономикасына инвестиция құю мүмкіндігін қарастыратынын жеткізді. Өйткені Air Products газ өңдеу мен газ химиясы, сондай-ақ көмірді терең өңдеу салаларындағы жобаларды жүзеге асыруға қызығушылық танытады.
Осы орайда Қасым-Жомарт Тоқаев аталған бастаманы құптап, Қазақстан тарапы оған қажетті қолдау көрсетуге дайын екенін растады.
Air Products компаниясы АҚШ-тың ірі компанияларының қатарына кіреді. Көгілдір отын өңдеу, өнеркәсіптік газ (азот, сутегі, оттегі) өндірісі бойынша халықаралық көшбасшылардың бірі саналады.
Ең оқылған:
- Сәбиімен курьер болған әйел жайлы министр күтпеген мәлімет айтты
- Әдемі дата: Қазақстанда ең көп неке қиылатын күн белгілі болды
- Маңғыстауда әуежай маңында ұшу қауіпсіздігіне қауіп төндірген заңсыз жер анықталды
- Жамбыл облысында сеніп тапсырылған 17 жылқыны иемденген күдікті ұсталды
- ӘЧ: Англия алты голдық матчта жеңіске жетті, Португалия сүрінді