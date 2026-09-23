Сыртқы істер министрінің орынбасары тағайындалды

23 Қыркүйек 2026, 18:15
АВТОР
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Қызылорда облысының әкімдігі 23 Қыркүйек 2026, 18:15
23 Қыркүйек 2026, 18:15
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Фото: Қызылорда облысының әкімдігі

Мемлекет басшысының өкімімен Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің орынбасары тағайындалды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

Мемлекет басшысының өкімімен Ардақ Темірханұлы Зебешев Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің орынбасары лауазымына тағайындалды, - деп жазылған Ақорда хабарламасында. 

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