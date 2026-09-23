Сыртқы істер министрінің орынбасары тағайындалды
23 Қыркүйек 2026, 18:15
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23 Қыркүйек 2026, 18:1523 Қыркүйек 2026, 18:15
135Фото: Қызылорда облысының әкімдігі
Мемлекет басшысының өкімімен Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің орынбасары тағайындалды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Мемлекет басшысының өкімімен Ардақ Темірханұлы Зебешев Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің орынбасары лауазымына тағайындалды, - деп жазылған Ақорда хабарламасында.
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