Сырдария көпіріндегі су деңгейі төмендеді

Жағдай тұрақталғанмен, қауіпсіздік шаралары жалғасады

Бүгiн 2026, 02:50
Фото: видеодан скрин / otyrarkz

Республикалық тас жолдың KZ13-01 учаскесіндегі Сырдария өзені арқылы өтетін көпірдегі жағдай бақылауда, деп хабарлайды BAQ.KZ OTYRAR сайтына сілтеме жасап.

"ҚазАвтоЖол" компаниясы Түркістан облыстық филиалының мамандары бұрын су тасқыны қаупі болған 130-шы шақырымдағы жол учаскесіне әуеден бақылау жүргізді.

Тексеру нәтижесінде су деңгейінің төмендегені анықталды.


Жағдайды бақылау және қажетті қауіпсіздік шаралары жалғасуда.

