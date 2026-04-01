Сырдария көпіріндегі су деңгейі төмендеді
Жағдай тұрақталғанмен, қауіпсіздік шаралары жалғасады
Бүгiн 2026, 02:50
Фото: видеодан скрин / otyrarkz
Республикалық тас жолдың KZ13-01 учаскесіндегі Сырдария өзені арқылы өтетін көпірдегі жағдай бақылауда, деп хабарлайды BAQ.KZ OTYRAR сайтына сілтеме жасап.
"ҚазАвтоЖол" компаниясы Түркістан облыстық филиалының мамандары бұрын су тасқыны қаупі болған 130-шы шақырымдағы жол учаскесіне әуеден бақылау жүргізді.
Тексеру нәтижесінде су деңгейінің төмендегені анықталды.
Жағдайды бақылау және қажетті қауіпсіздік шаралары жалғасуда.