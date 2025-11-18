Сыбайлас жемқорлыққа қарсы: Филиппин астанасында жүздеген мың тұрғын наразылық білдіруде

Филиппин астанасында соңғы жылдардағы ең ірі наразылық акциясы өтті: жарты миллионнан астам адам су тасқынынан қорғау жобаларына бөлінген 500 миллиард песодан (шамамен 7,3 миллиард еуро) астам қаражатты жымқыруға қатысқандардың барлығын жазалауды талап етті, деп хабарлайды BAQ.KZ DW-ге сілтеме жасай отырып.
Демонстрацияны "Iglesia ni Cristo" қозғалысы ұйымдастырды, онда сыбайлас жемқорлықтың ауқымы миллиондаған тұрғындардың қауіпсіздігіне қауіп төндіретіні айтылған.
Тергеуге ондаған мердігерлер, шенеуніктер және заң шығарушылар, соның ішінде президент Фердинанд Маркос кішінің жақын ортасының мүшелері қатысты жүріп жатыр. Олар жалған келісімшарттар, сапасыз жұмыс және маңызды су тасқынынан қорғау жобаларына бөлінген бюджет қаражатын жымқырды деп айыпталуда.
Наразылықтар Филиппиннің үнемі экстремалды ауа райы мен тайфундарға ұшырауымен күшейе түсті — жыл сайын елде шамамен 20 тропикалық циклон соғады. Жақында болған күшті тайфуннан кейін демонстранттар тергеудің толық ашықтығын және кінәлілерді толық жазалауды талап етті.