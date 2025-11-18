Сұранысқа ие мамандық: Қазақстанда ер адам қалай табысты стилист бола алады?

Бүгінде шаш бояу саласы тек нәзік жандылардың ғана емес, ер азаматтардың да таңдаулы кәсібіне айналып келеді. Колористика бұл талғам мен дәлдікті талап ететін күрделі өнер. «Еңбекқор ел» жобасының кезекті кейіпкері – Жарқын Әбдірахманов та шаш бояу өнерін терең меңгерген шебер. Өз ісіне сүйіспеншілікпен қарайтын ол, шаш бояуды жай процедура емес, адамның бейнесін жаңартатын шығармашылық процесс деп біледі, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Жарқын Әбдірахманов Жезқазған қаласының тумасы. Бала кезден бұл салаға қызығушылық танытқан ол басқа мамандықта білім алса да, өмір жолы оны осы саламен қайта ұштастырғаны туралы айтады. Толығырақ төмендегі видео материалдан көре аласыздар.