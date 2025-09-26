Суперкомпьютер мен "ақылды қала" қандай мүмкіндіктер ашады?

Жазда Қазақстанға Орталық Азиядағы ең қуатты суперкомпьютер жеткізілгені белгілі. Суперкомпьютер деген не, оның қуаты қандай және суперкомпьютер Қазақстанның әртүрлі салаларында қалай қолданылып жатыр? BAQ.KZ тілшісі бұл сауалдардың жауабын сала маманынан сұрады.
Суперкомпьютер жөнінде Назарбаев университетінің Ақылды жүйелер мен жасанды интеллект институтының (ISSAI) атқарушы директоры Ербол Абсалямов түсіндірсе, ақылды қалалар ұғымын Өңірлерді цифрлық дамыту департаментінің Smart city бақармасының бас сарапшысы Алмат Бердінғаров айтып берді.
Подкастты төменнен тамашалай аласыз.