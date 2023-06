Сұлтан Бейбарыс - 800: Каир күнделігі

Сапарға Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев бастаған делегация барды. Делегация құрамында Сенаторлар, Ақпарат және қоғамдық даму министрі Дархан Қыдырәлі, Мәдениет және спорт министрі Асхат Оралов және БАҚ өкілдері барды.

«Сұлтан Аз-Захир Бейбарыс» мешітінің тарихы

Сұлтан Бейбарыс 1266 жылы мәмлүк сәулет өнері үлгісінде «аз-Захир Бейбарыс» мешітін салуға әмір береді.

Мысыр билеушісінің мақсаты – Мысыр тарихында Қыпшақ мәмлүктерінің орнын тайға таңба басқандай етіп қалдыру еді. Ол Мысыр мен Шам елінің төрт құбыласы түгел әрі біртұтас мемлекет болатынына үмітпен қарап, пішіні төрт бұрышты мешіттің іргетасын қалауға бұйрық береді. Жергілікті халық бұл мешітті қамал деп те айтады. Айтуларынша, мешіт жобасы жергілікті тұрғындарға соғыс жағдайына да ыңғайлы етіп салынған.

16-ғасырда мешітте елдегі негізгі діни рәсімдер өткізіліп тұрды. Алайда, мешіттің аумағы үлкен болғандықтан, жергілікті мемлекет оған тиісті қаражат жұмсап, нысанды сақтай алмады. Кейін құрылыс қирай бастаған соң Осман империясы ғимаратты әскери техника қоятын қоймаға айналдырды, ал француз басқыншылығы кезінде әскерлерге арналған казармаға айналды. Сол заманда мешіт Сиков сарайы деп аталды. 19-ғасырдың басында Мысыр губернаторы Мұхаммед Әлидің тұсында «Сұлтан аз-Захир Бейбарыс» мешіті наубайхана ретінде, кейіннен тіпті сабын зауыты ретінде пайдаланылды. Ағылшын оккупациясы кезінде ғимарат құрбан шалатын орын болды. Ол жұмыс 1915 жылы тоқтатылды. Мешіт 1928 жылдан бастап көне жәдігерлерді сақтау жөніндегі Араб комитетінің қамқорлығына алынды.

Мешітті реставрациялау iсi

Құрылысты Мысырдың Араб ескерткіштерін қорғау комитеті 1960-жылдары қолға алды. Алайда, тиісті қаражаттың жетіспеуі салдарынан мешітті бастапқы калпына келтіру жұмыстары бірде тоқтап, бірде қайта жанданды. Соңғы реставрациялау жұмыстары 1993-1996 жылдардың кезеңінде Мысырдың белгілі «Сад әл-Әли» және «10-рамадан» атты құрылыс компанияларының қатысуымен өткізілді.

Қос елге ортақ тарихи мәдени мұраны қалпына келтіру жұмыстарына Қазақстан да қатысты. 2006 жылы Мысыр президенті Хосни Мүбәрактың елімізге ресми сапары Қазақстан-Мысыр қатынастарындағы нағыз бір бетбұрыс жасады. Өйткені Мысыр басшысы Мәскеуден басқа посткеңестік елде алғаш рет болды. Келіссөздер кезінде Каирдегі Сұлтан Аз-Захир Бейбарыс мешітін қалпына келтіру жобасын бірлесіп іске асыруға дайындық расталды. 2007 жыл мешітті қалпына келтірудегі ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылды. Қазақстандық тарап қайтарымсыз негізде 4 миллион 500 мың доллар бөлді. Көрсетілген сома 2007-2009 жылдар ішінде тең мөлшерде бөлінеді. Мешітті қалпына келтіру жөніндегі шығыстардың қалған бөлігін египеттік тарап жапты.

Мешітті қайта қалпына келтіру жұмыстары 2011 жылы қазанда аяқталуы керек еді, алайда екі революцияның салдарынан Мысырдағы саяси және экономикалық дағдарысқа байланысты жұмыс тоқтатылды. Ғимарат құрылысы араға 7 жыл салып, 2018 жылы қайта жанданды.

Былтыр Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаевтың 20-21 ақпан аралығындағы Мысырға сапары барысында әл-Азһардың жоғарғы имамы шейх Ахмед ат-Тайеб пен және Мысырдың Уақыптар министрі Мұхамед Мұхтар Жұмамен кездесулер өткізді. Кездесуде Қазақстан тарапы бұған дейін Каирдегі Сұлтан Бейбарыс мешітін қалпына келтіруге қаржы бөлгенін айтты.

Ашылу салтанаты: Бейбарыс – ислам әлемінің қорғаушысы

4 маусымда аумағы 10 мың шаршы метрге жететін көне мешіттің ашылу салтанаты өтті.

Салтанатты жиында Сенат төрағасымен бірге Әл-Азһардың Жоғарғы имамы, шейх Ахмед ат-Тайеб, дін өкілдері, Қазақстан мен Мысырдың мемлекет және қоғам қайраткерлері сөз сөйледі.

Мәулен Әшімбаев Бейбарыс сұлтанның есімі жаһан тарихына дана әрі әділ билеуші, ұлы қолбасшы ретінде алтын әріппен жазылғанын айтты. Ол Бейбарыстың 800 жылдығы қазақ халқы мен мысырлықтар үшін мәні терең, маңызы зор оқиға екенін тілге тиек етті. Айтуынша, мешітті қайта қалпына келтіру – әлемдік тарих пен мәдениет үшін маңызды оқиға.

Палата спикері екі ел арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға үлкен үлес қосқаны үшін Қазақстан Президентінің Жарлығымен Әл-Азһардың Жоғарғы имамы, шейх Ахмед ат-Тайеб І дәрежелі «Достық» орденімен және Мысыр Парламенті Сенатының төрағасы Абдель Уахаб Абдель Разек ІІ дәрежелі «Достық» орденімен марапатталғанын айтты.

Мәулен Әшімбаев Қазақстан мен Мысыр Араб Республикасы арасындағы достық пен сенімге негізделген дипломатиялық қарым-қатынасқа 30 жыл толғанын атап өтті.

Сұлтан Бейбарыс - «Екі құбыланың қызметшісі»

Бейбарыс Мысыр елінде ғана емес, Сирияда, Құдыста, Таяу Шығыста өте көп мұра қалдырған. Сондықтан да, оны «Екі құбыланың қызметшісі» деп атаған. Каирдегі салтанатты іс-шарада Ақпарат және қоғамдық даму министір Дархан Қыдырәлі осылай деп мәлімдеді.

Қыдырәлінің айтуынша, Сұлтан салдырған ғимараттарында өзі туралы көптеген мәлімет қалдырған.

Каирдегі Сұлтан Бейбарыс мешітінің ашылу рәсімінде Мәдениет және спорт министрі Асхат Оралов бабамыздың 800 жылдығына орай тағы қандай іс-шаралар ұйымдастырылатынын айтты.

Ораловтың айтуынша, мешіттің ашылуы - бабаларымызды ұлықтауға арналған қадамның бірі.

Ол екі ел арасында Үкіметаралық комиссия жұмыс істеп жатқанын атап өтті.

Сұлтан Бейбарыс туралы тың дерек

Ливан тарихшысы Омар Абдель Салам Бейбарыс сұлтанның соғыста қолданатын ерекше әдістерін әлі де зерттеуіміз керек екенін айтты.

Профессор Мысыр билеушісінің шайқас кезінде ерекше тактика қолданғанын айтады. Оның айтуынша, Бейбарыс өз әскерімен бетпе-бет соғыса бермейді.

Мәмлүктанушы Қайрат Сәки сұлтан есімін дұрыс айтуды баба аруағына құрмет деп санайды. Оның айтуынша, дұрысы - Байбарыс.

Каирде Сұлтан Бейбарыстың 800 жылдығына арналған ғылыми конференция өтті

Сенат спикері Әшімбаев Қазақстан мен Мысырдың ортақ тарихи-мәдени мұрасын әрі қарай зерттеп, дәріптеу жолында осындай ғылыми конференциялар өткізудің маңызы зор екенін айтты.

Әшімбаевтың сөзінше, қазақ даласында туып, Мысырдың сұлтаны болған Бейбарыс түркі және араб жұртына ортақ аса көрнекті тарихи тұлға. Соған байланысты әйгілі қолбасшының өмір жолын зерттеу әлемдік ғылым үшін де өзекті әрі маңызы жоғары іс екені сөзсіз. Сол себепті бұл бағытта Қазақстан бірлесіп жұмыс істеуге мүдделі екенін атап өтті.

Конференцияда Байбарыс сұлтан туралы кітаптың тұсауы кесілді

Бұл туралы Ақпарат және қоғамдық даму министрі Дархан Қыдәлі мәлімдеді.

Белгілі ғалым Мехмет Түтінжі (Sari Saltuk Baba) құрастырған ағылшын тіліндегі іргелі кітап Sultan Baybars, King of Arabs, non-Arabs and Turks. From the great steppe to the great sea (Арабтар, ғажамдар және түріктердің патшасы – Сұлтан Бейбарыс. Ұлы даладан ұлы теңізге дейін) деп аталады. Баһадүр Байбарыс бабамыз – ислам әлемінің қорғанына айналған араб-ғажам және түрік сұлтаны, қос құбылаға бірдей қызмет қылған асыл діннің алдаспаны. Кейбір мұсылман тарихшылар оны пайғамбар әскерінің жеңімпаз қолбасшысы Халид ибн әл-Уалид және әйгілі сұлтан Салах-ад-дин Аюбимен салыстырады. Мұсылман тарихшылар арасында Байбарыс жеңіске жеткен Айн-Жалут соғысын пайғамбар заманындағы атақты Бәдр шайқасына теңеушілер де бар, - деді министр.