Суға секіруден жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионаты: спортшылардың нәтижесі
28 тамызда Александр Подлесный бір метрлік тұғырдан суға секіру сайысында сынға түседі.
26 Тамыз 2026, 23:29
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26 Тамыз 2026, 23:2926 Тамыз 2026, 23:29
149Фото: ҚР ҰОК
Илларион Авченко және Эмиль Касимов әлем біріншілігі аясында бір метрлік тұғырдан суға секіру сайысының (U18) іріктеу кезеңінде бақ сынады.
Нәтижесінде Илларион 357.25 ұпаймен 30-орын алса, Эмиль 338.00 ұпаймен 34-орынға тұрақтады. Осылайша отандастарымыз іріктеу кезеңінен өте алмады.
Сондай-ақ Александр Подлесный үш метрлік тұғырдан суға секіру сайысының (U15) іріктеу кезеңінде өнер көрсетті. Дегенмен 345.45 ұпаймен 22-орынға тұрақтап, іріктеуден өте алмады.
ҚР ҰОК мәліметінше, 28 тамызда Александр Подлесный бір метрлік тұғырдан суға секіру сайысында сынға түседі.
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