Суданның оңтүстігіндегі Шығыс Дарфур провинциясының астанасы Әл-Дейин қаласында ауруханаға жасалған шабуыл салдарынан кемінде 64 адам, оның ішінде 13 бала көз жұмды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДҰ) басшысы Тедрос Аданом Гебрейесус Х әлеуметтік желісінде мәлімдеді.
Оның айтуынша, оқиға салдарынан тағы 89 адам жарақат алған.
Осы қайғылы жағдайдан кейін Судандағы соғыс кезінде медициналық мекемелерге жасалған шабуылдардан қаза тапқандардың жалпы саны 2 мыңнан асты. Үш жылға жуық уақытқа созылған қақтығыс барысында ДДҰ медициналық нысандарға жасалған 213 шабуылды растады, соның салдарынан 2 036 адам қаза тапты. Бұл көрсеткіштің ішінде Әл-Дейиндегі шабуыл да бар, – деп жазды ұйым басшысы.
Ол сонымен қатар Судандағы соғыс жылдарында медициналық мекемелерге жасалған шабуылдардан жалпы саны 720-дан астам адамның зардап шеккенін атап өтті.