Көктемгі су тасқыны: Үкімет ең қауіпті өңірлерді атады
Қазақстанның ТЖМ су тасқыны кезеңі алдында күштердің тобын күшейтті.
Қазақстанның ТЖМ су тасқыны кезеңі алдында күштердің тобын күшейтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Төтенше жағдайлар министрі генерал-лейтенант Шыңғыс Әрінов төтенше жағдайларды жою республикалық жедел штабының отырысында азаматтық қорғау күштері мен құралдарының су тасқыны кезеңіне дайындығы жайында баяндады. Кеңес Ақмола облысында Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Олжас Бектеновтің төрағалығымен өтті.
Министрдің айтуынша ықтимал су тасқынына әрекет ету үшін жалпы саны 39 мыңнан астам адамды, 18 мыңнан астам бірлік техника мен арнайы құралдарды қамтитын күштер және құралдар тобы жасақталды.
Негізгі ресурстар Солтүстік Қазақстан, Ақмола, Қарағанды, Шығыс Қазақстан және Абай облыстары сияқты қауіп деңгейі жоғары өңірлерде шоғырланатын болады.
Сонымен қатар су басу аймақтарында күштер мен құралдарды жедел арттыру көзделген. ТЖМ қосымша резерві құрылды, оған 930 қызметкер, 113 бірлік техника, 35 жүзу құралы және 99 мотопомпа кіреді. Бұл бөлімшелер ең осал аудандарға жылдам жіберілетін болады.
Министр өткен жылы ТЖМ бөлімшелері үшін 842 бірлік техника, 27 жүзу құралы, шамамен 2 мың құтқару жабдығы мен 10 әуе кемесін сатып алынғанын да хабарлады, бұл төтенше жағдайларға әрекет ету мүмкіндіктерін күшейтуге мүмкіндік берді.
Азаматтық қорғау қызметтерінің дайындық деңгейі «Көктем» республикалық командалық-штабтық оқу-жаттығуы аясында тексерілді, онда ведомствоаралық өзара әрекеттесу алгоритмдері, халықты эвакуациялау мәселелері және уақытша орналастыру пункттерінің жұмысы пысықталды. Елімізде жалпы сыйымдылығы 1,4 миллионнан астам адамды құрайтын осындай 3 857 пункт дайындалды.
Біз күштерді алдын ала ең осал аймақтарға жібереміз және гидрологиялық жағдайды тұрақты бақылауда ұстаймыз. Жағдай қиындаған кезде су басу аймақтарына жедел түрде қосымша бөлімшелер жіберілетін болады, – деді Шыңғыс Әрінов.
Қазіргі уақытта ТЖМ жедел штабы тәулік бойы жұмыс істейді, 1 242 тасқын қаупі бар елді мекенде тұрақты мониторинг жүргізілуде. Барлық азаматтық қорғау қызметтері жоғары дайындық режимінде тұр.
