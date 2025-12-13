Су тасқыны: Тынық мұхитының солтүстік-батысында мыңдаған адам эвакуацияланды

АҚШ-тың Тынық мұхитының солтүстік-батыс аймақтары мен Канаданың батыс бөлігінде бірнеше күн бойы жауған күшті жаңбыр салдарынан су тасқыны болды. Нәтижесінде мыңдаған тұрғын эвакуациялануда, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
Вашингтон штатының Скагит және Снохомиш өзендері бойында су деңгейінің рекордтық деңгейге жететіні болжанып отыр. Губернатор Боб Фергюсон штатта төтенше жағдай жариялап, 100 000 адам эвакуациялануы мүмкін екенін хабарлады.
Снохомиш округінде өзеннің суы толып, кейбір тұрғындар үйлерінен тікұшақтар мен үрлемелі қайықтар арқылы құтқарылды. Құтқарушылар атмосфералық өзен салдарынан су деңгейі жоғарылаған аудандарда эвакуацияны жалғастырып жатыр.
Вашингтон штатында 30-дан астам магистраль жабылды, бұл Сиэтл аймағындағы көлік қозғалысына да әсер етті. Су тасқыны бүкіл Батыс Вашингтонға және Орегон жағалауының оңтүстік бөлігіне тарады.
Канадада да Ванкуверге апаратын негізгі жолдар су тасқыны, үйінділер және қар көшкіні қаупінен жабылды. Шенеуніктер тұрғындарға ауа райының қолайсыздығын ескере отырып, қауіпсіздік шараларын қатаң сақтау және қажет болмаса эвакуация аймақтарына бармауды ескертті.
Синоптиктер жексенбіге дейін жаңа дауыл болатынын болжап отыр, сондықтан эвакуациялық және қауіпсіздік шаралары жалғасады.