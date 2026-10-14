Су мен жылу қымбаттады: Қазақстандықтар коммуналдық төлемге қанша жұмсайды?
Қазақстанда шаршы метрі бірдей пәтердің коммуналдық шығыны әр қалада әртүрлі. Бір өңірде жылу қымбат болса, екіншісінде су мен кәрізге көбірек ақша кетеді. 2026 жылғы деректер де осы айырмашылықты көрсетіп отыр: Алматыда жылу мен ыстық су тарифтері жоғары болса, Қарағандыда су қызметі қымбат, ал Астанада тұрғын үйді күтіп-ұстау ақысы елдегі орташа деңгейден жоғары. BAQ.KZ тілшісі бағаларға көз жүгіртіп, коммуналдық төлемге қатысты қандай өзгерістер болғанына шолу жасады.
Белгілі бір шаршы метр пәтердің ай сайынғы төлемін тек тарифтерді салыстыру арқылы дәл есептеу мүмкін емес. Түпкілікті сомаға тұтынған су мен электр көлемі, үйдегі жылу есептегішінің болуы, тұрғындар саны және газға қосылу мүмкіндігі әсер етеді. Сондықтан материалда 2026 жылғы ресми статистикадағы қызмет бағалары көрсетіліп, нақты айлық шығынға әсер еткен жағдайлар бөлек қарастырылды.
2026 жылы коммуналдық қызметтердің бағасы қалай өзгерді?
Ұлттық статистика бюросының 2026 жылғы қаңтардағы дерегіне сәйкес, бір жылда коммуналдық қызметтердің бағасы әркелкі өзгерген. Су бұру қызметі 18,7%-ға, газ 16,2%-ға қымбаттаған. Қоқыс шығару ақысы 9%-ға, электр энергиясы 6,9%-ға, орталық жылу 3,9%-ға өскен. Ал суық судың бағасы 12,9%-ға төмендеген.
2026 жылғы қыркүйекте жарияланған соңғы қолжетімді ұлттық статистикада да қызметтердің бағасы әртүрлі бағытта өзгерген. 2025 жылғы қыркүйекпен салыстырғанда тұрғын үйге, суға, электр энергиясына, газға және басқа отын түрлеріне қатысты қызметтердің жалпы бағасы 6,3%-ға өскен. Суық судың бағасы 41%-ға төмендегенімен, газдың тарату желілері арқылы жеткізілетін түрі 20%-ға қымбаттаған. Электр энергиясы 2,3%-ға, ыстық су 3,5%-ға өскен, орталық жылу бағасы 0,1%-ға өзгерген.
Бұл жерде маңызды жайт бар: суық судың статистикалық бағасы төмендеуі - елдің барлық қаласында тариф арзандады деген сөз емес. Орташа көрсеткішке өңірлік айырмашылықтар мен тұтынушылар төлейтін баға өзгерістері әсер етеді.
Қай қалада жылу, су және қоқыс шығару қымбат?
Ұлттық статистика бюросының 2026 жылғы қаңтардағы деректері қалалар арасындағы айырмашылықты көрсетеді. Алматыда орталық жылудың бір гигакалориясының орташа бағасы 8 403,24 теңге болған. Бұл Астанадан (3 660,28 теңге) екі еседен де жоғары. Ал су бұру қызметінің бағасы Қарағандыда ең жоғары деңгейде тіркелген.
Айта кетейік, бұл қызметтердің 2026 жылғы қаңтарда тіркелген орташа бағалары.
Алматыда жылу мен қоқыс шығару ақысы салыстырмалы түрде жоғары. Қарағандыда суық су мен кәріз қызметі қымбат. Ал Павлодарда кәріз тарифі осы бес қаланың арасында төмен деңгейде.
Мысалы, үш адам тұратын отбасы айына 12 текше метр суық су пайдаланса, тек судың ақысы Алматыда шамамен 887 теңге, Астанада 1 072 теңге, Қарағандыда 2 071 теңге болады. Бұл есепке су бұру, ыстық су және басқа қызметтер кірмейді. Сондықтан бір ғана қызметтің бағасына қарап жалпы коммуналдық шығын туралы қорытынды жасау дұрыс емес.
60 шаршы метр пәтерге ай сайын қанша төленеді?
Пәтердің толық коммуналдық төлемін есептеу үшін бірнеше шарт қажет. Мәселен, жылу үшін төлем үйдің есептегіші болса, нақты тұтынылған энергияға қарай өзгеруі мүмкін. Есептегіш жоқ жағдайда басқа есептеу тәртібі қолданылады. Ыстық су, суық су мен электр энергиясы да тұтыну көлеміне байланысты.
Салыстырмалы түрде тұрғын үйді күтіп-ұстау ақысын да ескеруге болады. 2026 жылғы қаңтарда бұл қызметтің орташа бағасы Астанада бір шаршы метрге 71,54 теңге, Алматыда 50,03 теңге, Қарағандыда 62,84 теңге, Павлодарда 40,58 теңге, Шымкентте 30,76 теңге болған.
Осы мөлшерді 60 шаршы метрге көбейтсек, тұрғын үйді күтіп-ұстау ақысы Астанада шамамен 4 292 теңге, Алматыда 3 002 теңге, Қарағандыда 3 770 теңге, Павлодарда 2 435 теңге, Шымкентте 1 846 теңге болады. Бұл - тек тұрғын үйді күтіп-ұстау қызметінің есептік сомасы; оған жылу, су, электр, газ және қоқыс шығару кірмейді.
Алматыда 1 қазаннан бастап не өзгерді?
Алматыда 2026 жылғы 1 қазаннан бастап су мен су бұру тарифтері қайта қаралды. Жаңа тариф бойынша тұрғындар үшін қосылған құн салығын қоса есептегенде 1000 литр су үшін 78 теңге 6 тиын, ал су бұру қызметі үшін текше метріне 119 теңге 46 тиын төленеді.
2025 жылдың қыркүйегіне дейін әлеуметтік норма шегіндегі су тарифі 102 теңге 49 тиын болса, нормадан асқан жағдайда 204 теңге 99 тиынға дейін жеткен. Орта есеппен алматылықтар 2025 жылы 1 текше метр су үшін шамамен 150 теңге төлеген.
Тарифтердің өзгеруіне әсер еткен негізгі төрт фактор бар.
Бірінші себеп – сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің ағымдағы жұмысын қамтамасыз ету шығындарының өсуі. Екінші фактор – су саласы қызметкерлерінің жалақысын энергетика және жылу энергетикасы салаларындағы еңбекақы деңгейіне жеткізу қажеттілігі. Үшінші себеп – пайдалануға берілген коммуналдық инфрақұрылым көлемінің айтарлықтай ұлғаюы.Төртінші фактор – инвестициялық міндеттемелер мен инфрақұрылымды жаңғырту қажеттілігі.
Коммуналдық төлем неге өңірге қарай өзгереді?
Коммуналдық қызметтің бағасына кәсіпорынның шығыны, инженерлік желілердің жағдайы, суды тазарту мен жеткізуге кететін қаражат, энергия өндіру және оны тұтынушыға жеткізу құны әсер етеді. Мысалы, жылу тарифінің құрылымында энергия өндіру шығыны, оны тасымалдау және тарату шығындары бар. Су мен кәріз тарифтеріне электр энергиясы, қызметкерлердің еңбекақысы, желілерді жөндеу және инфрақұрылымға салынатын инвестиция кіреді.
Табиғи монополияларды реттеу комитеті мұны су жеткізу тарифінің шығынында электр энергиясын сатып алу, суды жеткізу, еңбекақы және инвестициялық шығындар бар деп түсіндірген болатын.
Ал су бұру тарифінде ағын суды тазартуға жұмсалатын материалдар мен инфрақұрылымды жаңарту шығындары ескеріледі.
Сондықтан бір өңірде су тарифі жоғары, ал басқа өңірде жылу қымбат болуы мүмкін. Тарифтің айырмасы тек қаланың көлеміне байланысты емес: қызмет көрсетуші кәсіпорынның жағдайы мен жергілікті инфрақұрылымның қажеттілігі де маңызды.
2026 жылы тарифтер тағы өсе ме?
Коммуналдық тарифтерді көтеруге қойылған мораторий 2026 жылғы наурыздың соңында аяқталды. 26 наурызда өткен талқылауда Табиғи монополияларды реттеу комитеті мораторийден кейін тариф саясаты кезең-кезеңімен әрі теңгерімді жүргізілетінін мәлімдеді.
Ресми ұстаным бойынша, халыққа түсетін қаржылық салмақты шектеу және коммуналдық инфрақұрылымды жаңғырту қажеттілігі қатар ескерілуі тиіс.
Бұл барлық қалада тариф бір уақытта және бірдей мөлшерде өседі дегенді білдірмейді. Әр қызмет түрі мен өңір бойынша шешім бөлек қабылданады. Алматыдағы қазан айынан күшіне енген су және су бұру тарифтері - өңірлік өзгерістердің бір мысалы.
Айта кетейік, 2026 жылғы деректер Қазақстан қалаларындағы коммуналдық қызмет бағасының біркелкі емес екенін көрсетеді. Алматыда жылу мен қоқыс шығару ақысы жоғары, Қарағандыда су бұру қызметі қымбат, ал Астанада тұрғын үйді күтіп-ұстау ақысы өзге қалалармен салыстырғанда жоғары деңгейде.
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