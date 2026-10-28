  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
  • Стратегиялық жобалар баяулады: «Самұрық-Энерго» басшысы қызметінен босатылды

Стратегиялық жобалар баяулады: «Самұрық-Энерго» басшысы қызметінен босатылды

Қайрат Мақсұтовтың қызметтен кетуіне компаниядағы маңызды жобалардың жүзеге асу қарқыны себеп болды. Толығырақ не белгілі?

28 Қазан 2026, 16:15
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры 28 Қазан 2026, 16:15
28 Қазан 2026, 16:15
95
Фото: «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қорының шешімімен Қайрат Берікұлы Мақсұтов «Самұрық-Энерго» АҚ басқарма төрағасы қызметінен босатылды.

Үкіметтің хабарлауынша, мұндай шешім компанияның стратегиялық инвестициялық жобаларын іске асыру қарқынының баяулауына байланысты қабылданған.

Сондай-ақ жаңа генерациялау қуаттарын салу және оларды пайдалануға беру мерзімдерінің сақталуын бақылау жеткіліксіз болғаны атап өтілді.

Қайрат Мақсұтов туралы не белгілі?

Қайрат Берікұлы Мақсұтов «Самұрық-Энерго» АҚ басқарма төрағасы қызметіне 2023 жылғы 19 маусымда тағайындалды. Ол бұған дейін 2009-2018 жылдары компания басқарма төрағасының орынбасары қызметін атқарған. Сондай-ақ энергетика саласындағы холдингтік компанияларды басқарған.

 

Ең оқылған:

Наверх