Аталған турнир 23 ақпан пен 2 наурыз аралығында өтеді. Төменде ұлттық құраманың тізімі берілген.

Болгария астанасы Софияда өтетін «Странджа кубогына» қатысатын қазақстандық боксшылардың есімі белгілі болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Ерлер

50 келіге дейін: Даниял Сәбит, Бекзат Алдамжаров

55 келіге дейін: Тимур Қабдешов, Бағлан Кенжебек

60 келіге дейін: Бейбарыс Жексен, Руслан Күзеубаев

65 келіге дейін: Ертуған Зейнуллинов, Әбдікәрім Әбдіғалым, Илья Калинин

70 келіге дейін: Фарух Тоқтасынов, Мұхаммедсабыр Базарбайұлы

80 келіге дейін: Санжарәлі Бегалиев, Диас Молжігітов

85 келіге дейін: Сұлтанбек Айбарұлы, Бекзат Таңатар, Дәулет Төлемісов

90 келіге дейін: Нурмагамед Юсупов

90 келіден жоғары: Нұрлан Сапарбай, Даниал Сапарбай

Әйелдер

48 келіге дейін: Айгерім Сәттібаева, Әнел Құдайберген

51 келіге дейін: Жазира Орақбаева, Анита Адишева

54 келіге дейін: Элина Базарова, Жайна Шекербекова, Әнел Сақыш

57 келіге дейін: Ұлжан Сәрсенбек, Айдана Забынбекова

60 келіге дейін: Виктория Графеева, Римма Волосенко

65 келіге дейін: Лаура Есенкелді, Аружан Жанабаева

70 келіге дейін: Бақыт Сейдіш, Мадина Нұршаева

75 келіге дейін: Валентина Хальзова, Мария Сидоренко

80 келіге дейін: Надежда Рябец

80 келіден жоғары: Дина Исламбекова, Валерия Аксенова

