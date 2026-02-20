Странджа кубогына қатысатын қазақстандық боксшылардың есімі белгілі болды
Аталған турнир 23 ақпан пен 2 наурыз аралығында өтеді. Төменде ұлттық құраманың тізімі берілген.
Болгария астанасы Софияда өтетін «Странджа кубогына» қатысатын қазақстандық боксшылардың есімі белгілі болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ерлер
50 келіге дейін: Даниял Сәбит, Бекзат Алдамжаров
55 келіге дейін: Тимур Қабдешов, Бағлан Кенжебек
60 келіге дейін: Бейбарыс Жексен, Руслан Күзеубаев
65 келіге дейін: Ертуған Зейнуллинов, Әбдікәрім Әбдіғалым, Илья Калинин
70 келіге дейін: Фарух Тоқтасынов, Мұхаммедсабыр Базарбайұлы
80 келіге дейін: Санжарәлі Бегалиев, Диас Молжігітов
85 келіге дейін: Сұлтанбек Айбарұлы, Бекзат Таңатар, Дәулет Төлемісов
90 келіге дейін: Нурмагамед Юсупов
90 келіден жоғары: Нұрлан Сапарбай, Даниал Сапарбай
Әйелдер
48 келіге дейін: Айгерім Сәттібаева, Әнел Құдайберген
51 келіге дейін: Жазира Орақбаева, Анита Адишева
54 келіге дейін: Элина Базарова, Жайна Шекербекова, Әнел Сақыш
57 келіге дейін: Ұлжан Сәрсенбек, Айдана Забынбекова
60 келіге дейін: Виктория Графеева, Римма Волосенко
65 келіге дейін: Лаура Есенкелді, Аружан Жанабаева
70 келіге дейін: Бақыт Сейдіш, Мадина Нұршаева
75 келіге дейін: Валентина Хальзова, Мария Сидоренко
80 келіге дейін: Надежда Рябец
80 келіден жоғары: Дина Исламбекова, Валерия Аксенова
