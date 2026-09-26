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  • Стелла Суханова Азиада-2026 ойындарында байдаркамен ескек есуден қола медаль жеңіп алды

Стелла Суханова Азиада-2026 ойындарында байдаркамен ескек есуден қола медаль жеңіп алды

Бірлік-байдаркамен 500 метрге жарыстың финалында Суханова мәреге үшінші болып жетті. Қазақстандық спортшы қашықтықты 1 минут 59,688 секундта бағындырды.

26 Қыркүйек 2026, 08:28
АВТОР
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olympic.kz 26 Қыркүйек 2026, 08:28
26 Қыркүйек 2026, 08:28
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Фото: olympic.kz
Қазақстандық спортшы Стелла Суханова байдарка мен каноэде есуден Аичи және Нагояда (Жапония) өтіп жатқан Азия ойындарында қола жүлдегер атанды.

Бірлік-байдаркамен 500 метрге жарыстың финалында Суханова мәреге үшінші болып жетті. Қазақстандық спортшы қашықтықты 1 минут 59,688 секундта бағындырды.

Жарыста Қытай өкілі Ван Нань 1:55,999 нәтижесімен жеңіске жетті. Күміс медальді Өзбекстан спортшысы Арина Танатмишева 1:57,769 нәтижесімен иеленді.

23 жастағы Суханова үшін бұл – қазіргі Азия ойындарындағы екінші жүлде. Бұған дейін ол 500 метрлік қашықтықтағы төрттік-байдарканың құрамында қола медаль жеңіп алған еді.

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