Стелла Суханова Азиада-2026 ойындарында байдаркамен ескек есуден қола медаль жеңіп алды
Бірлік-байдаркамен 500 метрге жарыстың финалында Суханова мәреге үшінші болып жетті. Қазақстандық спортшы қашықтықты 1 минут 59,688 секундта бағындырды.
26 Қыркүйек 2026, 08:28
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