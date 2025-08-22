СҚО колледжі аграрлық сала үшін кадрларды 100 жылдан бері дайындауда

Президент жариялаған жұмысшы мамандықтар жылы Қазақстанның кадрлық әлеуетінің негізін құрайтын оқу орындарына ерекше көңіл бөлінеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Олардың ішінде СҚО, Покровка ауылындағы Жәлел Қизатов атындағы жоғары ауыл шаруашылығы колледжі ерекше орын алады. Жүз жылдан астам уақыт бойы бұл оқу орны Солтүстік Қазақстан облысында да, одан тыс жерлерде де сұранысқа ие білікті мамандарды даярлай отырып, агроөнеркәсіптік кешеннің дамуына елеулі үлес қосып келеді.
Колледждің тарихы 1923 жылы ауылшаруашылық мектебі ауылшаруашылық техникумына айналған кезде басталды. Бүгінгі таңда талапкерлер өздеріне ұнайтын мамандықты таңдай алады-колледжде 9 мамандық бойынша 600-ден астам студент оқиды, ал динамикалық оқу ортасы оларға білім мен тәжірибе алмасуға көмектеседі.
Дәлірек айтсақ, оқиға 1885 жылдан бері жалғасып келеді. Біздің негізгі шаруашылықтарымыз бен әлеуметтік серіктестеріміз студенттерді тәжірибе үшін қабылдайды. Орта есеппен 20-дан астам мал шаруашылығы және қайта өңдеу серіктестері бар. Егер барлық бағыттарды ескеретін болсақ — орман шаруашылығы, Агрономия, механика, ветеринария, онда олардың саны 50 — ге жетеді, ал облыс бойынша-100-ден асады. 400 гектар жер. Біз бидай, арпа, сұлы, картоп және бұрын майлы дақылдарды өсіреміз. Егін біздің шағын фермамыз үшін жем-шөпке жұмсалады, ал артығы сатылады, - дейді білім беру мекемесінің директоры Беимбет Бугасов.
Колледж заманауи базамен мақтанады: құзыреттілік орталығы және 12 зертхана, соның ішінде ветеринарлық медицина, сүт өндірісі және өсімдік шаруашылығын сараптау. Мұнда оқу фермасы, сою пункті, шағын зауыт және тіпті John Deere тракторларын басқаруға арналған тренажерлер бар. Мұның бәрі студенттерге мамандықты тек теорияда ғана емес, сонымен қатар нақты жұмысқа мүмкіндігінше жақын жағдайларда игеруге мүмкіндік береді.
Бүгінгі таңда сұраныс өте жоғары: күндізгі бөлімге де, сырттай бөлімге де екеуі де ашық. Мұнда кадрларды даярлау тиісті деңгейде өтуде. Негізінен түлектер мамандық бойынша жұмыс істейді. Көбінесе олар ветеринарлық станцияларға, сондай-ақ мал шаруашылығымен айналысатын ЖШС-ге барады. Кабинеттерде қажеттінің бәрі бар. Барлық жабдықтар студенттің өндірісте не істей алатындығын анық көрсетеді. Курстарда да проблемалар жоқ. Жұмысқа қабылдау-жылына 30 адам, кейде екі курсты да өткізуге болады. Бұрын олар үш айға, қазір бір айға созылды, - дейді колледж оқытушысы Теміржан Сәдуов.
Колледждің дамуы республикалық деңгейде де атап өтілді. Мекеме «техникалық және кәсіптік білім беруді жаңғырту» жобасына қатысып, «Ветеринария» мамандығы бойынша халықаралық грант алды.
2019 жылы колледж «жас маман» бағдарламасына кірді, бұл оны заманауи жабдықтармен жабдықтауға және кадрларды даярлауды жаңа деңгейге шығаруға мүмкіндік берді. Студенттер сабақтар тек теория форматында ғана емес, оқытушылар практиканы белсенді түрде қосып, мамандыққа деген қызығушылықты оятуға тырысатынын атап өтті.
Мен «Ветеринария» мамандығы бойынша оқимын. Мен бұл мамандықты таңдадым, өйткені мен жануарларды жақсы көремін, менің жаным бар. Сонымен қатар, менің бүкіл отбасым осы салада жұмыс істейді: атам зоотехник, анам ветеринар болды. Бұл менің атаммен жұмыста, Ауыл шаруашылығында көп уақыт өткізген бала кезімнен басталған шығар. Болашақта ЖОО-ға «Ветеринария» мамандығы бойынша түскім келеді, ветеринарлық клиникада жұмыс істегім келеді. Мүмкін уақыт өте келе мен педагогикаға көшетін шығармын. Біздің оқытушылар сабақтарды қызықты етеді, оқулықтардан асып түсуге тырысады, - дейді студент Александр Карпенко.
Бүгінде Жәлел Қизатов атындағы жоғары ауыл шаруашылығы колледжі бұл жай ғана білім беру мекемесі емес, Солтүстік Қазақстан облысының мақтанышы, бұл аймақ бүкіл ел үшін сұранысқа ие мамандарды даярлау орталығы екенін растайды.
Мұнда ғасырлық тәжірибе мен заманауи технологиялар біріктіріліп, жаңа идеялар туып, Қазақстанның агроөнеркәсіптік кешенінің болашағы тәуелді жас мамандардың ұрпағы қалыптасуда.