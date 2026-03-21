СҚО-да құтқарушылар жарылыс жұмыстарын жалғастыруда

СҚО, Ақжар ауданында Қулыкөл елді мекенінің маңындағы Қарасу өзенінде 1200 шаршы метр аумақта мұзды ұсақтау жұмыстары жүргізілді.

Фото: скрин

Солтүстік Қазақстан облысында су тасқыны қаупінің алдын алуға бағытталған жарылыс жұмыстарын жүргізу жалғасуда, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Жүргізіліп жатқан іс-шаралардың негізгі мақсаты – мұз жамылғысын әлсірету және бұзу, мұз кептелістерінің пайда болуына жол бермеу, сондай-ақ мұз жүруінің кедергісіз өтуін қамтамасыз ету, – деп жазылғанТЖМ хабарламасында.

Ең оқылған:

