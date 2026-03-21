СҚО-да құтқарушылар жарылыс жұмыстарын жалғастыруда
Ақжар ауданында Қулыкөл елді мекенінің маңындағы Қарасу өзенінде 1200 шаршы метр аумақта мұзды ұсақтау жұмыстары жүргізілді.
Бүгiн 2026, 07:24
144Фото: скрин
Солтүстік Қазақстан облысында су тасқыны қаупінің алдын алуға бағытталған жарылыс жұмыстарын жүргізу жалғасуда, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ақжар ауданында Қулыкөл елді мекенінің маңындағы Қарасу өзенінде 1200 шаршы метр аумақта мұзды ұсақтау жұмыстары жүргізілді.
Жүргізіліп жатқан іс-шаралардың негізгі мақсаты – мұз жамылғысын әлсірету және бұзу, мұз кептелістерінің пайда болуына жол бермеу, сондай-ақ мұз жүруінің кедергісіз өтуін қамтамасыз ету, – деп жазылғанТЖМ хабарламасында.
Ең оқылған:
- «Өзім емделемін» деген келіншектің ісігі 25 келіге жеткен: Дәрігерлер бірегей ота жасады
- Шымкентте жоғары сынып оқушысы 5-сынып баласын соққыға жыққаны видеоға түсіп қалды
- Жұмысшылар LRT вагондарын қолмен итеруде: CTS ресми түсініктеме берді
- Ақтөбе облысында жаппай төбелесте 17 жастағы бозбала қаза тапты
- Путин Қазақстанға мемлекеттік сапармен келеді