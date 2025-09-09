Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

СҚО-да патрульдік көлік апатқа ұшырап, аударылып қалды

Бүгiн, 19:46
329
Солтүстік Қазақстан облысында Көкшетау – Рузаевка трассасында патрульдік көлік аударылып, екі полиция қызметкері жарақат алды. Апаттың мән-жайы анықталуда, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Алдын ала мәлімет бойынша, жолдың бір ұзақ бұрылыстарында жүргізуші көлікті басқара алмай қалған. Салдарынан патрульдік машина жол жиегіне шығып кетіп, төңкеріліп түскен.

Жол-көлік оқиғасы кезінде қызметтік міндетін атқарып жүрген екі полиция қызметкері жарақат алды. Олар әртүрлі дәрежедегі жарақатпен ауруханаға жеткізілді.

Қазір апаттың мән-жайы анықталып жатыр.

