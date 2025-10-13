Қазақстанның соңғы жаңалықтары
СҚО-да 8 мың басқа арналған ірі сүт фермасы салынып жатыр

Ауыл шаруашылығы министрлігі
Фото: Ауыл шаруашылығы министрлігі

Солтүстік Қазақстан облысына жұмыс сапары барысында Ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров егін жинау науқанының барысымен және 8 000 басқа арналған сүт-тауар фермасының құрылысы жүріп жатқан нысанмен танысты, деп хабарлайды BAQ.KZ министрліктің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

Жаңа ферма «Березка Агро» ЖШС базасында салынуда. Кәсіпорын егін шаруашылығына маманданған және 3 381 гектар ауыл шаруашылығы жерін пайдаланады, оның ішінде 2 396 гектары – егістік.

Биыл шаруашылық барлық алқаптарға жаздық дақылдар еккен:

  • дәнді және дәнді-бұршақ дақылдары – 2 254 га,
  • соның ішінде бидай – 1 754 га, арпа – 500 га,
  • біржылдық шөптер – 142 га.

Орташа өнімділік гектарына 28 центнер шамасында.

Бүгінде заманауи технологияларды енгізіп, тұрақты дамып келе жатқан шағын және орта шаруашылықтарды қолдау өте маңызды. Олардың табысты қызметі – елдің азық-түлік қауіпсіздігінің негізі, - деді министр Айдарбек Сапаров.

