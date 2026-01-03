Сот Оңтүстік Кореяның бұрынғы президенті Юн Сок-Юльдің қамауда ұстау мерзімін тағы 6 айға ұзартты

Ол Солтүстік Кореяда шекара қақтығысын тудыру үшін дрондарды пайдаланды және жағдайды төтенше жағдай жариялау үшін сылтау ретінде пайдаланды деп айыпталуда, деп хабарлайды BAQ.KZ.
2 қаңтарда Сеул соты Юн Сок Ёльді Солтүстік Кореяда дрондарды пайдалануға қатысты айыптар бойынша қамауға алу туралы ордер шығарды. Тергеушілердің айтуынша, бұл әрекеттер Солтүстік Кореяның кек алуына себеп болу және жағдайды 2024 жылдың желтоқсанында әскери жағдай жариялау үшін сылтау ретінде пайдалану мақсатында жасалған.
Бұл бұрынғы президенттің 18 қаңтарда аяқталуы тиіс сотқа дейінгі қамау мерзімін тағы алты айға ұзартты. Желтоқсан айының соңында арнайы прокурор соттан бұрынғы президент Юн Сок Ёльді 2024 жылдың желтоқсанында әскери жағдайды енгізуге байланысты сот төрелігіне кедергі келтіргені және басқа да айыптар бойынша 10 жылға бас бостандығынан айыруды сұрады. Сот бұл іс бойынша үкімді 16 қаңтарда жариялайды.
Бұл сот процесі бұрынғы президенттің әскери жағдайды енгізуге әрекеттенгені үшін сотталуы мүмкін төрт сот процесінің біріншісі болады. Сот бұл іс бойынша үкімді оның сотқа дейінгі қамау мерзімі аяқталғанға екі күн қалғанда, 16 қаңтарда жариялауды жоспарлап отыр. Юн Сок Юль әскери жағдай енгізу әрекетіне қатысты тағы үш сот процесіне де қатысты, оның бірі көтеріліс жасады деген айыппен. Сот бұл сот процестері бойынша шешімдерді кейінірек шығарады.