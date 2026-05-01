Соңғы тәулікте Ормуз бұғазы арқылы 26 кеме өтті

Иран Әскери-теңіз күштері кемелердің өтуін үйлестірді.

Бүгiн 2026, 01:12
Бүгiн 2026, 01:12
Соңғы 24 сағат ішінде Ормуз бұғазы арқылы 26 коммерциялық кеме өтті.

Бұл туралы Иран Ислам революциясы күзетшілер корпусының (IRGC) мәлімдемесінде айтылған.

Мәлімдемеге сәйкес, бұл кемелердің қатарында мұнай танкерлері, контейнерлік кемелер және басқа да коммерциялық кемелер болды. Иран Әскери-теңіз күштері кемелердің теңіз жолынан өтуін үйлестіріп, олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етті.

Бұған дейін екі қытайлық супертанкер, Yuan Gui Yang және Ocean Lily, Ормуз бұғазы арқылы шамамен 4 миллион баррель мұнай тасымалдап өтті.

