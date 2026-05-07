Солтүстік Корея Конституциядан Оңтүстік Кореямен бірігу туралы тармақты алып тастады
Сонымен қатар, Оңтүстік Кореямен шекараның нақты қай жерден өтетіні көрсетілмеген және даулы теңіз шекаралары туралы тікелей айтылмайды.
Солтүстік Корея Конституциясын қайта қарап, одан Оңтүстік Кореямен қайта бірігу қажеттілігі туралы ережені алып тастады, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.
Елдің негізгі заңына көшбасшы Ким Чен Ын ұсынған екі Кореяны бөлек мемлекеттер ретінде қабылдау бастамалары енгізілді. Солтүстік Корея Конституцияда өз аумағын тек Оңтүстік Кореямен шектесетін мемлекет ретінде бекітті.
Бұл түзетулер, болжам бойынша, Пхеньянның заң шығарушы органы – Жоғарғы халық жиналысының наурыз айындағы отырысында қабылданған. Сеул ұлттық университетінің профессоры Ли Чон Чхоль Оңтүстік Кореяның Бірігу істері министрлігіндегі брифингте бұл өзгерістер алғаш рет Солтүстік Корея Конституциясына аумақтық ережені енгізгенін мәлімдеді.
Жаңа 2-бапқа сәйкес, Солтүстік Корея аумағына «солтүстігінде Қытай Халық Республикасы және Ресей Федерациясымен, ал оңтүстігінде Корея Республикасымен шектесетін жерлер», сондай-ақ осы аумақтардың территориялық сулары мен әуе кеңістігі кіреді.
Құжатта Солтүстік Корея өз аумағына қол сұғуға «ешқашан жол бермейтіні» де айтылған. Алайда Оңтүстік Кореямен шекараның нақты қай жерде өтетіні көрсетілмеген және Сары теңіздегі Солтүстік шектеу сызығы секілді даулы теңіз шекаралары туралы тікелей айтылмайды.
Конституцияның жаңа редакциясында Ким Чен Ын Мемлекеттік қорғаныс комитетінің төрағасы әрі Солтүстік Корея мемлекетінің басшысы ретінде аталған. Бұған дейін бұл лауазым «мемлекетті таныстыратын елдің жоғарғы көшбасшысы» деп аталып келген.
Ең оқылған:
- Жануарларды қатыгездікпен өлтіргендер 5 жылға сотталуы мүмкін
- Тоқаев тарихи әділдікті қалпына келтірді: Берлинге ту тіккен батырға "Халық қаһарманы" атағы берілді
- Емтиханнан кейін бірден болған: Алматыда студент университеттің 9-қабатынан құлап кетті
- Ақтөбе облысында бұрынғы ауыл әкімі өлі табылды
- Шымкенттегі Нұрайдың өлімі: Күдіктінің туыстары қылмысқа қатысты болуы мүмкін бе?