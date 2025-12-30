Солтүстік Корея алысқа ұшатын қанатты зымырандарды ұшырды

Солтүстік Корея Батыс теңізінде алыс қашықтыққа ұшатын стратегиялық қанатты зымырандарды ұшыру жаттығуын өткізді, деп хабарлайды BAQ.KZ Корея орталық жаңалықтар агенттігі (KCNA) мемлекеттік ақпарат агенттігіне сілтеме жасап.
Солтүстік Корея көшбасшысы Ким Чен Ын жаттығуды жеке өзі басқарды.
Зымыран ұшыру жаттығуының мақсаты алыс қашықтыққа ұшатын зымырандармен жабдықталған бөлімшелердің қарсы шабуылға дайындығы мен жауынгерлік қабілетін тексеру, зымыран экипаждарының атыс тапсырмаларын орындау тәсілдері мен іс-шара барысын меңгеруін қамтамасыз ету және тиісті стратегиялық қару жүйесінің сенімділігін тексеру болды, – деп хабарлады агенттік.
Стратегиялық қанатты зымырандар белгіленген траектория бойынша ұшып, нысанаға тиді.
Ким Чен Ын жаттығу нәтижелерінің практикалық сынақ және КХДР әртүрлі қауіпсіздік қатерлеріне тап болған жағдайда армияның абсолютті сенімділігі мен жауынгерлік дайындығының айқын көрінісі болғанын айтып, қанағаттанғанын білдірді.