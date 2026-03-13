Снежанна Имашева жаңа қызметке тағайындалды

Президент өкімі: Снежанна Имашева Отбасы мәселелері жөніндегі уәкіл болды

Бүгiн 2026, 13:27
Фото: Мәжіліс

Мемлекет басшысының өкімімен Снежанна Имашева жаңа қызметке тағайындалды, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақордаға сілтеме жасап. 

Снежанна Валерьевна Имашева Қазақстан Республикасындағы Отбасы мәселелері жөніндегі уәкіл – Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Әйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссиясы төрағасының орынбасары болып тағайындалды, - деп жазылған хабарламада. 

 

