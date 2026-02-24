"Сіздерді өте қиын күн күтіп тұр": Трамп Иранды соңғы соққымен қорқытты
Трамп Иранға келісімге қол жеткізу керек екенін мәлімдеді, әйтпесе Тегеран салдары ауыр соққыға тап болады.
26 ақпанда Женевада өтетін келіссөздердің жаңа кезеңі қарсаңында АҚШ президенті Дональд Трамп өзінің Truth Social әлеуметтік желісіндегі аккаунтында ирандықтарды қорқытып, оларды жаңа ядролық келісім жасасуға шақырды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Трамп келісімге қол жеткізу керек екенін мәлімдеді, әйтпесе Тегеран салдары ауыр соққыға тап болады.
Бірақ егер біз олай істемесек, бұл ел мен оның халқы үшін өте жаман күн болады, - деп жазды ол.
2025 жылдың басында АҚШ Иранның ядролық нысандарына соққы берген болатын. Енді Трамп дипломатия сәтсіз болса, "одан да ары баруы" мүмкін екенін айтады.
Шетелдік БАҚ-тың хабарлауынша, Иран өз кезегінде БҰҰ-ның тұрақты өкілі арқылы соғысқа ұмтылмайтынын, бірақ кез келген әскери агрессияға "шешуші және пропорционалды" жауап беретінін мәлімдеген.
Бұған дейін Трамп Иранға ядролық келісімге қатысты ультиматум қойған. Ол Иранды дереу келіссөздерге оралуға шақырып, әйтпесе АҚШ-тың келесі соққысы "әлдеқайда нашар" болатынын мәлімдеді.
Иранның келіссөздер үстеліне тез келіп, әділ және өзара тиімді келісімге – ядролық қарусыз келісімге қол жеткізуін үміттенемін. Уақыт аз қалды, - деп жазды Трамп әлеуметтік желіде.
Ақ үй басшысы өткен жылы Тегеранға жасаған алдыңғы ескертуі маусым айында АҚШ әскери шабуылына әкеп соққанын еске салды.
Ең оқылған: