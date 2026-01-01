Си Цзиньпин Тайваньның тағдыры туралы мәлімдеме жасады

Қытайдың құрлықтық бөлігі мен Тайваньның қайта бірігуі тарихи тұрғыдан сөзсіз және ешкім оған кедергі жасай алмайды. Қытай төрағасы Си Цзиньпин бұл туралы өзінің жаңа жылдық құттықтауында мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ Синьхуаға сілтеме жасап.
Тайвань бұғазының екі жағындағы отандастарымыз қандас бауырлар, ал Қытайдың қайта бірігуі тарихи тұрғыдан сөзсіз және ешкім оған кедергі жасай алмайды, - деді Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин сонымен қатар Қытай «Бір ел, екі жүйе» саясатын бұлжытпай жүзеге асыруы және «ұзақ мерзімді гүлденуі мен тұрақтылығын сақтау мүддесінде» Гонконг пен Макаоның елдің жалпы дамуына интеграциялануын қолдауы керек екенін атап өтті.
Бірнеше күн бұрын Қытай Қорғаныс министрлігінің өкілі Чжан Сяоган Бейжің Тайваньмен бейбіт қайта бірігуге күш салуға міндеттенетінін, бірақ қажетті шараларды қабылдау құқығын өзінде қалдыратынын мәлімдеді. Оның айтуынша, егер Тайваньның тәуелсіздігін жақтайтын күштер қызыл сызықтан өтсе, Қытай әскерінің "шешуші шаралар қабылдаудан" басқа амалы қалмайды.
Қытай Тайваньды өзінің бөлініп шыққан провинциясы деп санайды және арал мен басқа мемлекеттер арасындағы кез келген ресми байланыстарды үзілді-кесілді жоққа шығарады. Бейжің Тайваньмен кез келген келісімге келуді өзінің егемендігі мен аумақтық тұтастығына нұқсан келтіру деп санайды.