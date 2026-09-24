«Шыңжаң · Тачэн · Бакэту – 2026» форумы: Шығыс пен Батысты байланыстыру
17 қыркүйекте Тачэн қаласындағы (Шыңжаң) «Орталық Азия» мәдени алмасу орталығында «Бакэту – Тачэн» форумы ашылды.
Тачэнге Қазақстан, Ресей және басқа да елдерден үкімет пен бизнес өкілдері, ғалымдар мен сарапшылар жиналды – олар трансшекаралық ынтымақтастық пен батысқа ашықтықтың жаңа архитектурасын талқылауда.
Қазақстанның Қытайдағы Елшілігінің кеңесшісі Болат Үсенов 2026 жыл – Қазақстан мен Қытай арасындағы мәдени алмасу жылы екенін атап өтті.
Визасыз режим енгізілгеннен кейін туристер ағыны күрт өсті: былтыр Қазақстанға 1 миллионнан астам қытайлық турист келді.
«Тачэнмен бірлесіп премиум кластағы трансшекаралық туристік маршруттар жасағымыз келеді, туристік инфрақұрылымды дамытып, өнер мен спорт саласындағы жастар алмасуын белсендірек жүргізгіміз келеді», - деді ол.
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