Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Шымкенттің экс-әкімі Ғабидолла Әбдірахымов жаңа қызметке тағайындалды

Бүгiн, 15:14
203
sk-pgu.kz
Фото: sk-pgu.kz

Шымкент қаласының бұрынғы әкімі Ғабидолла Әбдірахымов "Самұрық-Қазына" компаниясында қызметке тағайындалды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Бұл туралы «Самұрық-Қазына» компаниясының баспасөз қызметі мәлімдеді.

2025 жылғы 29 желтоқсанда Ғабидолла Рахматуллаұлы Әбдірахымов "Samruk-Kazyna Construction" АҚ-ның пайдалану жөніндегі басқарма төрағасының орынбасары қызметіне тағайындалды, - деп атап өтті компаниядан.

Ғабидолла Әбдірахымовтың экономика және басқару саласында білімі бар. Сондай-ақ «Болашақ» бағдарламасы бойынша алған мемлекеттік басқару магистрі дәрежесіне ие.

Ол мемлекеттік қызмет жүйесінде, Президент Әкімшілігінде, Қазақстан Республикасы Үкіметінде басшылық лауазымдар атқарған. Бұдан бөлек, Шымкент қаласының әкімі және мәдениет және спорт вице-министрі қызметтерін атқарды. Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградаларымен марапатталған.

Айта кетерлігі, Ғабидолла Әбдірахымов "Samruk-Kazyna Construction" АҚ басқармасына мүшелікте жоқ.

