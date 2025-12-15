Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Шымкенттен Тбилисиге тікелей рейстер ашылды

Бүгiн, 16:54
177
gov.kz
Фото: gov.kz

Көлік министрлігі ұшу географиясын кеңейту және халықаралық рейстер санын арттыру мақсатында Шымкент – Тбилиси бағыты бойынша Грузияға жаңа әуе бағытын іске қосты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

15 желтоқсаннан бастап қазақстандық «SCAT» әуе компаниясы Шымкент – Тбилиси бағыты бойынша Грузияға жаңа әуе бағытын іске қосты. Рейстер аптасына 2 рет — дүйсенбі және жұма күндері — «Boeing 737 MAX 8» және «Boeing 737–800» типті әуе кемелерімен орындалады. Аталған әуе қатынасының ашылуы екі ел арасындағы сауда-экономикалық және туристік ынтымақтастықтың одан әрі дамуына ықпал етеді деп күтілуде, - деп жазылған министрліктің хабарламасында. 

Еске салайық, бұған дейін Қазақстанда ақылы жолда төлем жасау ережелері өзгеретінін хабарладық. 

