Шымкентте жолда қауіпті әрекет жасаған екі жүргізуші 10 тәулікке қамалды
Олар бағдаршамның қызыл түсіне өтіп, жол таңбалары мен жарық құралдарын пайдалану талаптарын бұзған әрі жолда авариялық жағдай туғызған.
21 Қараша 2026, 08:54
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21 Қараша 2026, 08:5421 Қараша 2026, 08:54
174Фото: Polisia.kz
Polisia.kz мәліметінше, полиция Toyota Camry және Toyota Land Cruiser көліктерінің жүргізушілерін анықтаған. Олар бағдаршамның қызыл түсіне өтіп, жол таңбалары мен жарық құралдарын пайдалану талаптарын бұзған әрі жолда авариялық жағдай туғызған.
Тексеру барысында жүргізушілердің 18 жастағы Мақсат Төлеген мен 22 жастағы Дінмұхаммед Сүлеймен екені анықталды. Сондай-ақ олардың бірінің көлік басқару құқығы болмаған.
Бұған қоса, екі азаматтың әрекетінен ұсақ бұзақылық белгілері анықталған. Сот шешімімен екеуі де 10 тәулікке әкімшілік қамаққа алынды.
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