Шымкентте жеңіл көлік өртеніп, бір адам ауруханаға түсті

Шымкент қаласында құтқарушылар жол бойында өртенген автокөлікті сөндірді, деп хабарлайды BAQ.KZ ТЖМ-ға сілтеме жасап.
Оқиға Әл-Фараби ауданындағы Рашидов көшесінде болған. Жеңіл автокөлік отқа оранып, кейін газ-ауа қоспасының жарылысы тіркелген.
Құтқарушылар дереу көбікті су ағынын қолданып, өртті толық сөндірді. Өрттің шығу себебі анықталып жатыр, - делінген хабарламада.
Оқиға салдарынан бір адам күйік алып, ауруханаға жеткізілді.
Министрлік өкілдері көлік иелеріне салонда міндетті түрде өрт сөндіргіш құрал ұстауды ескертті.