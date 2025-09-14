Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Шымкентте жеңіл көлік өртеніп, бір адам ауруханаға түсті

Бүгiн, 12:16
61
видеодан кадр
VIDEO
Фото: видеодан кадр

Шымкент қаласында құтқарушылар жол бойында өртенген автокөлікті сөндірді, деп хабарлайды BAQ.KZ ТЖМ-ға сілтеме жасап.

Оқиға Әл-Фараби ауданындағы Рашидов көшесінде болған. Жеңіл автокөлік отқа оранып, кейін газ-ауа қоспасының жарылысы тіркелген.

Құтқарушылар дереу көбікті су ағынын қолданып, өртті толық сөндірді. Өрттің шығу себебі анықталып жатыр, - делінген хабарламада.

Оқиға салдарынан бір адам күйік алып, ауруханаға жеткізілді.

Министрлік өкілдері көлік иелеріне салонда міндетті түрде өрт сөндіргіш құрал ұстауды ескертті.

