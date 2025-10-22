Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Шымкентте мессенджер арқылы вейп сатқан әйел айыппұл арқалады

Бүгiн, 08:32
pixabay
Фото: pixabay

Шымкент қаласының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық соты электронды темекі мен вейптерді заңсыз сатқан жергілікті тұрғынға үкім шығарды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Сот мәліметінше, 2025 жылдың қаңтарында әйел өзінің іс-әрекетінің заңсыз екенін біле тұра, WhatsApp мессенджері арқылы сатып алушылардан тапсырыс қабылдап, электронды құрылғыларды сатқан.

Тінту барысында оның үйінен нарықтық құны 7 миллион теңгеден асатын 575 дана вейп тәркіленген.

Сотталушы өз кінәсін толық мойындап, өкініш білдірді және жеңіл жаза қолдануды сұрады. Осыны, сондай-ақ оның жас балаларының барын ескерген сот әйелге 393 200 теңге көлемінде айыппұл тағайындады.

Ауырлататын мән-жайлар анықталған жоқ. Үкім заңды күшіне енді.

