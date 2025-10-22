Шымкентте мессенджер арқылы вейп сатқан әйел айыппұл арқалады

Шымкент қаласының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық соты электронды темекі мен вейптерді заңсыз сатқан жергілікті тұрғынға үкім шығарды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Сот мәліметінше, 2025 жылдың қаңтарында әйел өзінің іс-әрекетінің заңсыз екенін біле тұра, WhatsApp мессенджері арқылы сатып алушылардан тапсырыс қабылдап, электронды құрылғыларды сатқан.
Тінту барысында оның үйінен нарықтық құны 7 миллион теңгеден асатын 575 дана вейп тәркіленген.
Сотталушы өз кінәсін толық мойындап, өкініш білдірді және жеңіл жаза қолдануды сұрады. Осыны, сондай-ақ оның жас балаларының барын ескерген сот әйелге 393 200 теңге көлемінде айыппұл тағайындады.
Ауырлататын мән-жайлар анықталған жоқ. Үкім заңды күшіне енді.