Шымкент дендросаябағында адамның мәйіті табылды
Қазіргі уақытта тергеу әрекеттері жүргізілуде.
Бүгiн 2026, 20:15
193Фото: ©BAQ.KZ
Шымкент қаласындағы дендросаябақ аумағынан мәйіт табылды. Бұл туралы қалалық полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Құқық қорғау органдарының мәліметінше, аталған дерек бойынша «Өзін-өзі өлтіруге дейін жеткізу» бабы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.
Қазір оқиғаның мән-жайын жан-жақты және объективті түрде анықтауға бағытталған барлық қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр.