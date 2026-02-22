Шымкент дендросаябағында адамның мәйіті табылды

Қазіргі уақытта тергеу әрекеттері жүргізілуде.

Фото: ©BAQ.KZ

Шымкент қаласындағы дендросаябақ аумағынан мәйіт табылды. Бұл туралы қалалық полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Құқық қорғау органдарының мәліметінше, аталған дерек бойынша «Өзін-өзі өлтіруге дейін жеткізу» бабы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.

Қазір оқиғаның мән-жайын жан-жақты және объективті түрде анықтауға бағытталған барлық қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр.

