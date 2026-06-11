Шымкент – Астана рейсі кезінде жолаушыдан 7,6 млн теңге ұрланды
Күдіктілердің өзге қылмыстарға қатысы бар-жоғы тексеріліп жатыр.
Бүгiн 2026, 22:45
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 22:45Бүгiн 2026, 22:45
72Фото: unsplash.com
Шымкент – Астана бағытындағы әуе рейсі кезінде жолаушының 7,6 млн теңгесі ұрланғаны туралы Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі хабарлады.
Қылмысқа қатысы бар деген күдікпен полиция екі шетел азаматын анықтап, ұстады.
Алдын ала мәлімет бойынша, күдіктілер жәбірленушінің аңғалдығын пайдаланып, оған тиесілі 7,6 млн теңгені жасырын түрде қолды еткен, – деп мәлімдеді министрлік.
Ұсталғандар кінәларын мойындап, қамауға алынды. Қазіргі уақытта олардың басқа да қылмыстарға қатысы бар-жоғы тексерілуде.
Ең оқылған:
- АҚШ Иранға жаңа соққылар жасауға дайын екенін мәлімдеді
- Пәкістан Ауғанстанға әуе соққыларын жасады: Екі ел арасындағы шиеленіс қайта күшейді
- АҚШ әскері танкерге соққы жасады: Үш үнді теңізшісі із-түзсіз жоғалып кетті
- Қазақстанда үй бағасы төмендеуі мүмкін
- Қазақстанда колледж мұғалімдерінің жалақысы көтерілуі мүмкін