Шығыс Қазақстан туризмге жарты жылда рекордтық 13 млрд теңге құйды

Шығыс Қазақстан облысында туризм саласына салынған инвестиция көлемі рекордтық деңгейге жетті. 2025 жылдың алғашқы алты айында аймақ экономикасына 13 миллиард теңге бағытталған, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Туризм – ШҚО экономикасының жаңа драйвері
ШҚО әкімі Нұрымбет Сақтағановтың айтуынша, өңір табиғи байлығын тиімді пайдалана отырып, туризмді экономикалық өсудің негізгі қозғаушы күшіне айналдыруда.
Туризмді дамыту – тек жаңа жұмыс орындары мен нысандар ашу ғана емес, сонымен бірге облыстың республикалық және халықаралық деңгейдегі оң имиджін қалыптастыру, – деді аймақ басшысы.
Туризмнің негізгі бағыттары: табиғат пен экотуризм алдыңғы қатарда
Шығыс Қазақстан туризмнің бірнеше маңызды бағытын дамытып келеді:
• сауықтыру және экологиялық туризм,
• тау және рекреациялық демалыс.
Осы бағыттар бойынша Катонқарағай, Марқакөл, Өскемен, Ұлан және Глубокое аудандары, сондай-ақ Риддер қаласы басты туристік аймақтарға айналып келеді.
Риддерде жыл он екі ай жұмыс істейтін «Анатау» туристік кешенін салу жоспарланған. Бұл нысан тек демалушылар үшін ғана емес, кәсіби спортшылардың оқу-жаттығу жиындарын өткізуге де мүмкіндік береді.
Инфрақұрылымға басымдық беріледі
Облыс әкімінің айтуынша, өңірде туризмді дамытумен қатар жол, электр желісі, сумен қамту және байланыс инфрақұрылымын жетілдіру жұмыстары күшейтілуде.
Бұл бағыттағы жобалар әкімдіктің ерекше бақылауында.
Билік өкілдері қазіргі серпін сақталған жағдайда Шығыс Қазақстан жақын жылдары елдің туристік орталықтарының бірі атанатынына сенімді.