Шу станциясында әйелді пойыз қағып кетті
Оқиғаның мән-жайын көлік полициясы анықтауда.
23 Шілде 2026, 13:50
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23 Шілде 2026, 13:5023 Шілде 2026, 13:50
139Фото: ©BAQ.KZ архиві
Шуда теміржол арқылы өтпек болған әйелді пойыз қағып кетті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Көліктегі полиция департаментінің баспасөз қызметі хабарлағандай, оқиға 20 шілдеде болған.
Теміржол көлігінің қозғалысы мен оны пайдалану қауіпсіздігі ережелерін бұзу дерегі бойынша Шу станциясындағы полиция бөлімі қылмыстық іс қозғады. Қазіргі уақытта қажетті тергеу әрекеттері жүргізілуде, – деп мәлімдеді ведомстводан.
Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес, тергеудің өзге мәліметтері жария етуге жатпайды.
Еске салайық, бұған дейін Астанадағы Лесозавод ауданында автобус пойызбен соқтығысты.
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