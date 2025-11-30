Шри-Ланкада табиғи апаттарға байланысты төтенше жағдай жарияланды

Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке жұма күні елде соңғы жылдардағы ең ауыр табиғи апаттардың бірі салдарынан төтенше жағдай енгізді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Синьхуа агенттігінің мәліметінше, тиісті құжат сенбі күні жарияланды.
Президент үкіметке бүкіл аумақта шұғыл тәртіп енгізуге мүмкіндік беретін қосымша өкілеттіктер берді. Ресми тұлғалардың айтуынша, бұл шара қоғамдық қауіпсіздікті қорғауға, ұлттық тұрақтылықты сақтауға және елді жайлаған табиғи апаттарға — нөсерлі жауынға, тасқынға, көшкінге және қатты желге жедел әрекет етуге бағытталған. Бұл құбылыстар арал мемлекетінің үлкен бөлігін қатты қауіпке ұшыратып тұр.
Бұған қоса, Шри-Ланка полициясының баспасөз қызметі арнайы операциялар жүргізетін жаңа бөлімше құрылғанын хабарлады. Ол тікелей полицияның бас инспекторына бағынады. Бұл бөлімше азаматтар көмек сұрай алатын арнайы жедел желілер ашқан — телефон арқылы да, WhatsApp арқылы да хабарласуға болады.
Полиция елдің барлық аймағында жедел әрекет ететін топтар құрды. Қажет болған жағдайда бірден қолдануға дайын қайықтар, суға сүңгуге арналған жабдықтар және өзге де құтқару құралдары әзірленген. Төтенше жағдай кезінде үйлестірілген шараларды ұйымдастыруға Төтенше жағдайлар жөніндегі орталық, қарулы күштер және басқа да құрылымдар жұмылдырылды.
Иммиграция және эмиграция департаменті ауа райының қолайсыздығына байланысты рейстердің тоқтатылуы және басқа да қиындықтар салдарынан Шри-Ланкада қалып қойған шетел азаматтары үшін визалық режимнің жеңілдетілетінін мәлімдеді. 28 қарашада немесе кейін елден шыға алмай қалған адамдар виза ұзарту үшін төлемнен және мерзімі өтіп кеткені үшін салынатын айыппұлдан босатылады. Туристік, іскерлік және резиденттік визалары бар шетелдіктерге құжаттарын ұзарту рәсімін аяқтау үшін жеті күндік жеңілдетілген мерзім беріледі.