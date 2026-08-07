ШҚО-да телевизиялық мұнараға шығып кеткен екі бала құтқарылды
ТЖМ ата-аналарға балалардың қайда жүргенін үнемі бақылап, оларды қараусыз қалған құрылыстар мен өзге де қауіпті нысандарға бармау керектігін түсіндіруге шақырады.
Шығыс Қазақстан облысының Тарбағатай ауданында ТЖМ қызметкері мен полиция инспекторы телевизиялық мұнараға шығып кеткен екі баланы қауіпсіз жерге түсірді.
Оқиға Ақжар ауылында профилактикалық рейд кезінде болған. Тарбағатай ауданы Төтенше жағдайлар бөлімінің аға инженері Архат Нигмашев телевизиялық мұнараның басына шығып кеткен, бірақ өздігінен түсе алмай қалған екі баланы байқайды.
Оқиға орнына Тарбағатай аудандық полиция бөлімінің учаскелік инспекторы Диас Жұмаділов келіп, құтқару жұмыстарына қолдау көрсетті. Архат Нигмашев мұнараға көтеріліп, балаларды аман-есен төменге түсірді.
Қызметкерлердің жедел әрі үйлесімді әрекетінің арқасында қайғылы жағдайдың алдын алу мүмкін болды.
Төтенше жағдайлар министрлігі ата-аналарға балалардың қайда жүргенін үнемі бақылап, оларды қараусыз қалған құрылыстар мен өзге де қауіпті нысандарға бармау керектігін түсіндіруге шақырады. Төтенше жағдай туындаған жағдайда 112 нөміріне хабарласу қажет.
Ең оқылған:
- Қазақстанда әр балаға 50 мың теңгеден беріледі: Көмекті кім және қалай алады?
- ҰБТ-2026: Қанша талапкер грант конкурсына өтті?
- +40°C ыстық пен дауыл: 7 тамызда ауа райы қандай болады?
- Алматыдағы саябақта ер адам балаларға шабуыл жасаған: Анасы оқиғаның мән-жайын айтты
- 7 тамызда мемлекеттік грант иегерлерінің тізімі жарияланады