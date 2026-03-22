ШҚО-да су тасқынына қарсы іс-шаралар күшейтілді
Негізгі жұмыстар су өткізу арналары мен арықтарды тазартуға бағытталды.
Бүгiн 2026, 08:11
Бүгiн 2026, 08:11Бүгiн 2026, 08:11
24Фото: BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов
Шығыс Қазақстан облысының Алтай қаласында су тасқынының алдын алу шаралары жүргізілуде. Оған ҚР ТЖМ Қасым Қайсенов атындағы №68303 әскери бөлімінің жеке құрамы мен ТЖД қызметкерлері жұмылдырылған, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Негізгі жұмыстар су өткізу арналары мен арықтарды тазартуға бағытталды. Бұл шаралар елді мекендерді су басу қаупін төмендетуге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар тұрғындар арасында түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, су тасқыны кезінде әрекет ету тәртібі көрсетілген ақпараттық парақшалар таратылды.
Атқарылған жұмыстар нәтижесінде 450 қап дайындалып, 3800 метр арық жүйесі, 19 су өткізу құбыры және 7 көпір тазартылды.
