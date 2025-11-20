ШҚО-да 70-тен аса қытайлық азамат көші-қон заңнамасын бұзды

Шығыс Қазақстан облысында жұмыс визасымен шамамен 100 қытай азаматы еңбек етеді. Соңғы жылда өңірде елде болу ережесін бұзған 78 Қытай азаматы анықталды. Бұл туралы Орталық коммуникациялар қызметінің брифингінде өңір әкімі Нұрымбет Сақтағанов айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Әкім заңнамаға соңғы өзгерістерден кейін қытай азаматтары Қазақстанда бір айға дейін визасыз тұра алатынын атады.
50 адам Қазақстаннан шығарылды, олардың қайта кіруі қиын болады. Қалғандарымен жұмыс жүргізіліп жатыр, – деді Сақтағанов.
Әкім өңірде жұмыс істейтін барлық шетелдік азаматтар жауапты органдардың бақылауында екенін атап өтті. Шығыс Қазақстан облысы қытай бизнесімен қолданыстағы заңнама шеңберінде ынтымақтасады.
Өңірде Қытай қатысумен 4 бірлескен кәсіпорын жұмыс істейді, – деді әкім.
Сақтағанов шетелдіктердің кәсіпкерлікті қазақстандық азаматтар арқылы рәсімдейтіні туралы ақпарат расталмағанын айтты. Оның сөзінше, барлық жауапты органдар өзара байланыс үшін нақты механизм құрған.
Кәсіпорын ашылған жағдайда біз жедел түрде нақты иесі кім екенін, қаржы қайдан келетінін және заңбұзушылық бар-жоғын анықтай аламыз. Заңсыз әрекет анықталған жағдайда шаралар қабылданады, – деп атап өтті өңір басшысы.