Шенген дауы: Испания мен Италия арасында миграцияға байланысты текетірес күшейді
Даудың басталуына Испанияның Солтүстік Африкадағы Сеута автономиялық қаласына мигранттардың жаппай келуі себеп болған.
Испания мен Италия арасында Шенген аумағындағы шекара бақылауына қатысты дау туындады. Мадрид Римге талап қойса, Италия Испанияның «ультиматумын» қабылдамайтынын мәлімдеді, деп хабарлайды Deutsche Welle Reuters агенттігіне сілтеме жасап.
Даудың басталуына Испанияның Солтүстік Африкадағы Сеута автономиялық қаласына мигранттардың жаппай келуі себеп болған. Мадрид шекарадағы бақылауды 9 тамызға дейін алып тастауды талап етті. Егер Италия бұл талапты орындамаса, Испания Италиядан келген саяхатшыларға шектеу енгізуі мүмкін екенін ескертті.
Өз кезегінде Италия Испанияның талабын қабылдамайтынын мәлімдеді. Рим Испаниядан келген үшінші ел азаматтары үшін Шенген режимін кемінде 15 тамызға дейін уақытша тоқтататынын хабарлады. Италия билігі мигранттардың жаңа толқыны болмайтынына және ел қауіпсіздігіне қауіп төнбейтініне көз жеткізгеннен кейін ғана шектеулерді қайта қарамақ.
Өткен аптада Мароккодан Сеутаға теңіз және құрлық арқылы мигранттардың жаппай өту әрекеттері тіркелді. Испания билігінің мәліметінше, мигранттардың арасында 30 жасқа дейінгі жастар көп.
Шекараны кесіп өту кезінде жүзге жуық адам қаза тапқаны хабарланды. Жағдайды бақылауға алу үшін Мадрид 2021 жылдан бері алғаш рет Солтүстік Африкадағы испан анклавына әскер жіберді.
1 тамызда Испанияның Азаматтық гвардиясы теңізге ұзындығы шамамен 500 метр болатын қалқымалы бөгет орнатуды бастады. Ол мигранттардың Сеутаға теңіз арқылы өтуіне кедергі келтіруге арналған. Шекара маңында испан әскери-теңіз күштері ұсынған қалқымалы тосқауылдар да орналастырылды.
Reuters бұл жағдайды Италия премьер-министрі Джорджа Мелони мен Испания премьер-министрі Педро Санчес үкіметтері арасындағы қарым-қатынастың соңғы жылдардағы ең күрделі кезеңдерінің бірі ретінде бағалап отыр.
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