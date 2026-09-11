Шекара астындағы қауіп: Өзбекстанның жаңа заңы нені өзгертеді?
Өзбекстанда мемлекеттік шекара астында туннельдер мен басқа да жерасты нысандарын заңсыз салғаны үшін жеке қылмыстық жауапкершілікті енгізетін заң мақұлданды. Бұл шешімді ел Сенаты қолдады. Жауапкершілік тек құрылыс үшін ғана емес, сонымен қатар мұндай құрылыстарды пайдаланғаны, сондай-ақ бұл қызметті ұйымдастырғаны және қаржыландырғаны үшін де қарастырылады.
Сонымен қатар, егер бұл үшін жер асты туннельдері пайдаланылса, шекараны заңсыз кесіп өткені және контрабанда үшін жаза қатаңдатылады.
Он жылда 12 туннель табылды
Өзбекстан Сенатының деректері бойынша, 2016-2025 жылдар аралығында елдің мемлекеттік шекарасында 12 заңсыз туннель анықталған. Олар арқылы тауарлардың ірі партияларын, материалдық құндылықтар мен валютаны өткізуге тырысқан.
Бұл ретте, мұндай қылмысты алғаш рет жасаған адам егер билікке туннель туралы ерікті түрде хабарласа немесе қылмысты ашуға көмектессе, қылмыстық жауапкершіліктен босатыла алады. Бұл тек оның әрекеттерінде басқа қылмыс құрамы болмаған жағдайда мүмкін болады.
Мұндай істерді тергеумен Өзбекстан Мемлекеттік қауіпсіздік қызметінің тергеушілері айналысады.
Жерасты өткелдері бұған дейін қырғыз-өзбек шекарасында да анықталған болатын.
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