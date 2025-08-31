Шанхайдағы аптап ыстық ғасырлық рекордты жаңартты

Қытайдың шығысындағы Шанхай қаласында сенбі күні қатарынан 25-ші күн ауа температурасы +35 градустан жоғары тіркелді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Синьхуа агенттігі таратқан мәліметке сәйкес, бұл дерек қаланың жүз жылға жуық уақыт бойы сақталған үздіксіз аптап ыстық кезеңі бойынша рекордын жаңартты.
Қала метеорологиялық қызметі бұрынғы рекорд 1926 жылы орнағанын айтты. Ол кезде 22 шілдеден 14 тамызға дейін 24 күн қатарынан күн қатты ыстық болып тұрған.
Биылғы жазда жағдай одан да күрделене түсті: қазіргі таңда Шанхайда аптап ыстықтың жалпы ұзақтығы 44 күнге жеткен. Ал алғашқы ыстық күн қалада 17 маусымда тіркелді — бұл әдеттегі жылдармен салыстырғанда шамамен 10 күнге ертерек.
Тамыз айында ыстық ерекше күшейді: соңғы 30 күннің ішінде 26 күн бойы жоғары температура байқалып, өткен жылы орнаған тамыз айының тарихи рекордын қайталады.
Метеоролог Чжу Сюэяннің айтуынша, аптап ыстықтың ұзаққа созылуы Тынық мұхитының солтүстік-батыс бөлігіндегі субтропикалық жоғары қысым жүйесінің қалыптан тыс әрекетімен байланысты. Тамыз айының басынан бері субтропикалық антициклонның негізгі бөлігі Янцзы өзені атырабының үстінде тұрақтап, жоғары температураның сақталуына қолайлы жағдай жасаған.