"Сепаратистерге ескерту". Қытай Тайвань маңында ауқымды әскери жаттығулар бастады

Қытай Америка Құрама Штаттарынан қару сатып алуына жауап ретінде Тайвань жағалауындағы бес суда және жақын маңдағы әуе кеңістігінде ерекше атыс жаттығуларын бастады, деп хабарлайды BAQ.KZ Euronews-ке сілтеме жасап.
"Әділет миссиясы 2025" жаттығуына әскери-теңіз, әуе, құрлық және зымыран бөлімшелері қатысады. Қытай әскери қолбасшылығының өкілдері бұл жаттығулар "Тайвань тәуелсіздігі" мүддесінде әрекет ететін сепаратистік күштерге және оның істеріне араласатын сыртқы күштерге елеулі ескерту болуы керек" деп мәлімдеді.
Арал басшылығы мұны бейбітшілікке тікелей қауіп төндіру деп санады.
Біз Қытай билігінің халықаралық құқықты бұзып, көршілерін әскери араласумен қорқытуын қабылданбайды деп санаймыз, – деді Президент кеңсесінің өкілі Карен Куо.
Жаттығулар АҚШ Тайваньға 11 миллиард доллардан астам сомаға рекордтық қару-жарақ сату туралы жариялағаннан кейін бірнеше күн өткен соң және Токиомен шиеленістің күшеюі кезінде басталды. Токио Қытайдың Тайваньға ықтимал шабуылы Жапонияның өмір сүруіне қауіп төндіретінін және оны өзін-өзі қорғау құқығын жүзеге асыруға мәжбүр етуі мүмкін екенін мәлімдеді.
Бұған дейін Қытай Сыртқы істер министрлігі Бейжіңнің Тайваньға қару-жарақ сатуға байланысты 10 АҚШ азаматы мен 20 қорғаныс компаниясына санкция салғанын хабарлаған болатын.
Қытай Тайваньды бөлініп шыққан провинция деп санайды және аралды бақылауға алу үшін қажет болған жағдайда күш қолдануға дайын екенін мәлімдеді. Дегенмен, тайваньдықтардың көпшілігі аралдың іс жүзіндегі тәуелсіздігін және оның демократиялық мәртебесін қолдайды.