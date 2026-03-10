Семейде тәртіп бұзған екі шетелдікке Қазақстанға кіруге шектеу қойылды
Семейде қоғамдық орында әдепсіз әрекет жасаған шетелдіктер Қазақстанға кіре алмайды
Семейде қоғамдық орында тәртіп бұзған шетелдіктерге елге кіруге шектеу қойылды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Әлеуметтік желілерде Семей қаласындағы Абай даңғылы бойындағы бір мекеменің жанында күндізгі уақытта екі шетелдік азаматтың қоғамдық орында табиғи қажеттілігін өтеп жатқан сәті бейнеленген видео тараған болатын.
Полиция қызметкерлері бейнебақылау камераларының көмегімен құқық бұзушылардың жеке басын анықтады. Олар 37 және 43 жастағы шетелдік азаматтар болып шықты.
Анықталғандай, құқық бұзушылықтың бейнежазбасы әлеуметтік желілерде оқиға болғаннан кейін бір ай өткен соң жарияланған. Осы уақыт ішінде аталған азаматтар Қазақстан Республикасының аумағынан шығып кеткен.Соған қарамастан, олардың әрекеттеріне құқықтық баға берілді. Полицияның бастамасымен аталған тұлғалардың Қазақстан Республикасының аумағына кіруіне бес жыл мерзімге тыйым салу туралы шешім қабылданды. Ішкі істер министрлігі тиісті шаралар қабылдау үшін ақпаратты Сыртқы істер министрлігіне жолдады, - деп хабарлады Абай облысының ПД баспасөз қызметі.
Еске салайық, бұған дейін Атыраудағы қанды қылмысқа қатысты күтпеген деректер анықталғанын хабарладық.
