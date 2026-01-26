Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Семейде полицейлердің екі көлігін өртеген зейнеткер ұсталды

Бүгiн, 12:57
298
Бөлісу:
freepik
VIDEO
Фото: freepik

Семейде учаскелік полиция пункті жанында екі автокөлікті өртеген күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

2026 жылғы 25 қаңтарда сағат 18:10-да бұрын сотталған, 66 жастағы жергілікті тұрғын алкогольдік масаң күйде учаскелік полиция пунктінің маңында заңсыз әрекет жасап, полиция қызметкерлеріне тиесілі «Chevrolet Cobalt» және «Changan» маркалы екі автокөлікті өртеп жіберді, - деп хабарлады Абай облысының ПД баспасөз қызметі. 

Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Қарағандыда көлік аялдамаға соғылып, әйел адамды қағып кетті
Келесі жаңалық
Әлеуметтік маңызы бар 31 өнім: Олар қандай?
Өзгелердің жаңалығы