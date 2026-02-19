Семей әуежайына 8,8 миллион теңге айыппұл салынды
Тексеріс кезінде бағаны белгілеу және ұстап тұру арқылы үстеме жағдайын теріс пайдаланғаны анықталды.
Семей әуежайына бағаны негізсіз көтергені үшін 8,8 миллион теңге айыппұл салынды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Абай облысы бойынша департаменті «Семей халықаралық әуежайы» ЖШС-не қатысты тергеп-тексеруді аяқтады.
Тергеп-тексеру барысында кәсіпорынның бөлшек саудада авиаотынға монополиялық жоғары бағаны белгілеу және ұстап тұру арқылы үстеме жағдайын теріс пайдаланғаны анықталды. Бұл ҚР Кәсіпкерлік кодексінің 174-бабы 1) тармақшасында көзделген бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнаманы бұзуға жатады. Аталған факт бойынша Департамент әкімшілік іс қозғады. Семей қаласының Әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының қаулысымен ЖШС кінәлі деп танылып, 8,8 млн теңге мөлшерінде әкімшілік айыппұл салынды, сондай-ақ монополистік қызмет нәтижесінде алынған 8,5 млн теңге көлеміндегі монополиялық кіріс тәркіленді, - делінген хабарламада.
Қаулыға шағым жасалғанымен, Абай облыстық сотының қылмыстық істер жөніндегі сот алқасы қаулыны өзгеріссіз қалдырып, апелляциялық шағымды қанағаттандырусыз қалдырды.
Қазіргі уақытта сот қаулысы заңды күшіне енді.
